Figlio di Zaccagni di Zaniolo? La Nasti risponde: “Con quel gamberetto…”

ZACCAGNI/ZANIOLO – I festeggiamenti della Roma dopo la conquista della Conference League, hanno suscitato notevoli polemiche da parte dei tifosi laziali.

Zaniolo-Zaccagni, la storia

In particolare, la diatriba sul coro romanista nei confronti del duo Zaniolo-Zaccagni è destinata a proseguire. Ci riferiamo alla frase intonata dai sostenitori giallorossi nei pressi del Circo Massimo: “Er Figlio De Zaccagni È De Zaniolo”. Il tutto, mentre sfilava il pullman scoperto della Roma con i propri beniamini a bordo. La colpa di Nicolò Zaniolo, sarebbe stata quella di ridersela abbondantemente, e di aver ballato sul coro. Il calciatore della Roma è stato per un breve periodo fidanzato con l’influencer Chiara Nasti, attualmente legata dal laziale Mattia Zaccagni. La coppia Nasti-Zaccagni è legata anche da un figlio in arrivo: infatti la blogger 24enne è incinta del suo compagno.

A Coverciano il rimprovero di Mancini, e sui social quello di Chiara Nasti

A rimproverare il romanista Zaniolo, non sono stati soltanto i fan biancocelesti, ma anche qualcun altro. All’arrivo del numero 22 a Coverciano, il Ct Roberto Mancini avrebbe fatto una ramanzina all’attaccante romanista, sottolineando come non saranno tollerati in Nazionale comportamenti del genere, in particolar modo nei confronti di un ragazzo della selezione azzurra.

Ma non è tutto… perché nella giornata di ieri, sul profilo Instagram @nastilove, di Chiara Nasti, è stato chiesto cosa pensasse del coro dei tifosi della Roma su cui l’ex fidanzato ha ballato: “Cosa ne pensi del coro di Zaniolo ?🤣”. La risposta della Nasti è arrivata prontamente e anche con dei toni piuttosto volgari: “mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo”.

Dopo qualche ora, la nota influencer, che aveva bacchettato Zaniolo, ha cancellato il commento, disattivando inoltre i commenti al suo ultimo post. Inutile dire che gli screenshot erano già stati fatti ampiamente. La Nasti ha limitato anche i commenti sotto gli altri post, in quanto presa di mira ormai da quattro giorni da alcuni ragazzi. Sotto una foto di lei con la pancia in mostra, si può leggere: “Quando nasce nico jr?”; “er figlio de zaccagni è de zanioloooo💛❤️”; “Sono entrato x i commenti”; “Di chi è il figlio di zaccagni?”. L’elenco dei pesanti “sfottò” è davvero lungo. Nicolò Zaniolo, quindici ore fa, ha implicitamente manifestato il suo pensiero in risposta alla situazione, pubblicando dal suo profilo Instagram @nicolozaniolo, una storia con lui con in mano la Coppa vinta dalla Roma, e la scritta: “Buonanotte! 🏆😍”.