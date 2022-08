Monza, Stroppa aggiorna sulle nuove condizioni di Sensi

Monza, condizioni Sensi

MONZA CONDIZIONI SENSI – Dopo la vittoria per 3-2 sul Sangiuliano City, il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha fatto luce sulle condizioni di Stefano Sensi. Il centrocampista in prestito dall’Inter, ha mancato le due ultime amichevoli, complice un infortunio. Queste le parole del suo allenatore: “Credo che in un paio di giorni sarà a disposizione. Lo abbiamo tenuto a riposo per questi due giorni ma è ok”. Sensi è ai box per un affaticamento, ma a non esserci anche il capitano Matteo Pessina, che ha accusato un problema al ginocchio ancora da valutare.

Monza, Stroppa svela qualcosa sulla formazione titolare

Sulla preparazione della squadra Stoppa ha invece affermato: “Abbiamo lavorato bene, con tanta intensità, poi chiaramente a volte la differenza la fa la qualità. Queste amichevoli devono metterti in difficoltà per vedere come sono poi le risposte di alcuni ragazzi. Ho già in mente il titolare per quanto riguarda la porta, per il resto mi sono piaciuti tutti“. Giovanni Stroppa sta dando l’idea di una squadra valida che può competere per un posto più o meno buono. Di certo, serviranno altri solidi acquisti.