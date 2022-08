Juve in emergenza, Allegri mette da parte gli alibi

L’annata passata non è stata delle migliori per la Juve di Allegri, che anche quest’anno rischia di partire con qualche problema di troppo, complici le varie indisponibilità dei calciatori. La Vecchia Signora dovrà quindi fare i conti con la situazione, cercando delle possibili alternative. Per quanto riguarda la prima di campionato Juventus-Sassuolo, che tra l’altro ha registrato il tutto esaurito, ci sarà più di un bianconero assente…

Juve, Allegri definisce i cambiamenti da fare

In diretta da Villar Perosa, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla prossima stagione della Juventus: “Non possiamo farci assolutamente niente, perché purtroppo gli infortuni – McKennie a una spalla, Pogba con i problemi al ginocchio – e le squalifiche (Rabiot, ndr) che sapevamo dall’anno scorso non sono assolutamente attenuanti. Noi dobbiamo finire bene questa settimana. Mercoledì quando riprendiamo bisogna assolutamente subito cambiare faccia, perché lunedì col Sassuolo è una partita di campionato vera e non c’è da scherzare assolutamente per niente, perché le prime quattro sono partite molto importanti e soprattutto abbiamo tre mesi che decidono una stagione“.