Allegri? Auriemma svela la clausola che potrebbe mandarlo via e chi potrebbe sostituirlo

Nel corso della scorsa puntata di Pressing Lunedì, trasmissione in onda su Italia 1, Raffaele Auriemma e Ivan Zazzaroni si sono lasciati andare a delle dichiarazioni riguardanti il futuro di Massimiliano Allegri. Il dialogo dei due riguardava l’attuale competitività del campionato italiano e la difficoltà delle big durante queste prime partite.

Raffaele Auriemma lancia la bomba sul futuro di Allegri e la presunta clausola

Il giornalista sportivo napoletano ha lanciato una stupefacente indiscrezione su cosa accadrà al tecnico bianconero in caso di mancati risultati: “Vi dico una cosa: se la Juventus non vincerà nulla anche quest’anno, c’è una clausola per la quale Allegri potrà essere mandato via. Nel caso punteranno su Italiano che credo sia l’allenatore giusto per ripartire. Basti pensare al rendimento che aveva Vlahovic con lui alla Fiorentina“.

Non è stato dello stesso parere Zazzaroni, che ha disapprovato in questo modo: “A me non risulta questa clausola. Conoscendo Allegri non avrà mai accettato una cosa del genere nel contratto“.