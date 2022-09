Claudio Lotito Senatore: “Lazio, resto Presidente. Scudetto possibile, ho trattenuto i migliori”

Claudio Lotito si è concesso in un’intervista su Lazio Magazine Style che uscirà nei prossimi giorni. Il Corriere dello Sport ha pubblicato alcune parti dell’editoriale in anteprima.

L’attuale Presidente della Lazio è diventato ufficialmente Senatore dopo essere stato eletto in Molise. Tuttavia mantiene la carica di numero uno del club laziale, con lo scopo di puntare molto in alto: “Scudetto? Non ci facciamo mancare nulla. Abbiamo allestito la squadra per renderla sempre più competitiva, ci sono tutte le possibilità“, questo il suo commento post elezioni a lalaziosiamonoi.it.

Claudio Lotito: “Questa Lazio può tutto”

Riguardo il mercato e l’inizio di stagione con Sarri ha affermato: “Cari tifosi biancocelesti, la stagione sportiva 2022-2023 è cominciata in maniera decisamente positiva. La Lazio ha una rosa competitiva, una fisionomia di gioco, è coraggiosa, non rinuncia mai ad attaccare e fare la partita…incarna l’ambizione di tutta la società, che sul suo allenatore ha voluto costruire un nuovo progetto. Il patrimonio tecnico è stato molto rafforzato. I nostri migliori calciatori, che le grandi d’Europa vorrebbero, sono rimasti qui. In più, sono arrivati giocatori importanti, giovani ed esperti“.

Sulla presenza dei tifosi allo stadio: “Sono soddisfatto dell’importante riscontro in termini di presenze allo stadio, con una campagna di abbonamento che ci ha portato a superare le 26mila presenze fisse nelle partite di casa e anche del bellissimo supporto che viene dato in trasferta. Quando il tifoso laziale c’è, si vede e si sente. E la nostra squadra fa tutto per ripagare questo affetto: lotta su ogni pallone, non si arrende anche di fronte a risultati inaspettati, mostra audacia e determinazione. Il nostro punto di forza sono le certezze, avere una squadra competitiva, un pubblico splendido, non essere secondi a nessuno“.

L’impegno politico del Presidente della Lazio

Claudio Lotito ha ribadito il suo impegno da Senatore: “Un impegno non semplice, non mi distoglierà dalla Lazio. Nelle partite in casa, quando possibile in trasferta, come anche a Formello non mancherà la mia presenza a fianco della squadra, per il successo di questa grande famiglia“.