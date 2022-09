EMPOLI-ROMA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – Nella giornata di ieri la Roma si è allenata a Trigoria in vista della trasferta di Empoli. José Mourinho potrebbe presentare una formazione diversa rispetto a quella vista in Bulgaria. Lo Stadio Carlo Castellani potrebbe regalare un’opportunità da titolare al neo acquisto Mady Camara. Dopo il bel gol contro il Ludogorets potrebbe trovare spazio anche Shomurodov al netto di un Abraham recuperato, ma non ancora in perfette condizioni.

Empoli-Roma, si ferma Nicola Zalewski

Intanto però, si è fermato Nicola Zalewski dopo un infortunio rimediato in allenamento. I primi esami fatti hanno riportato soltanto un affaticamento muscolare. Tuttavia, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori esami per escludere totalmente il pericolo di lesioni.

Nicolò Zaniolo pronto per Empoli-Roma?

A tenere la Roma con il fiato sospeso è anche Nicolò Zaniolo, che sta provando in tutti i modi a rientrare nella convocazione di Mourinho, per sedere quantomeno in panchina nel match di questa sera alle 20.45. Il numero 22 giallorosso ha rimosso il tutore ma svolge ancora oggi lavoro individuale. La spalla non gli causa dolore, ma verranno valutate le condizioni nelle prossime ore.