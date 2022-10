Dove vedere Napoli Bologna in streaming e diretta TV, Sky o DAZN? Prima uno sguardo al match.

Allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli andrà in scena domenica 16 ottobre 2022 alle ore 18.00, la sfida contro il Bologna.

Il match è valido per la decima giornata di campionato di Serie A, e vede sfidarsi la capolista Napoli con 23 punti, contro il Bologna, non troppo lontano dalla zona retrocessione con soli 7 punti, diciassettesimo in classifica.

Oltre ai cospicui successi in campionato, il Napoli di Luciano Spalletti è fresco della vittoria, nonché della qualificazione agli ottavi di Champions League, dopo aver battuto in casa l’Ajax per 4-2. La qualifica è arrivata inoltre con due turni di anticipo (Girone A, pt 12). Tra i calciatori partenopei segnano un po’ tutti, ma i fari sono puntati in particolare sul giovane talento di Bentivoglio Giacomo Raspadori, neoacquisto azzurro e Campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini. Raspadori non ha fatto in alcun modo rimpiangere la cessione di Lorenzo Insigne.

I precedenti. Il bilancio tra le due squadre è di 63 partite in gare ufficiali, con 30 vittorie del Napoli, 23 pareggi, e 10 vittorie del Bologna

Le probabili formazioni di Napoli Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skoruspki; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Lykogiannis; Domínguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone, Arnautović . All. Thiago Motta.

Dove vedere Napoli Bologna, in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Napoli Bologna sarà trasmessa in diretta TV da DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest'ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'App dei relativi sistemi. Al termine dell'evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Napoli Bologna su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico.