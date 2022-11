Walter Sabatini: “Mourinho è l’oppio dei poveri. Recita a uso e consumo dei giornalisti”

L’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dell’allenatore José Mourinho.

In questi giorni, Walter Sabatini lo aveva già criticato aspramente in seguito alla vicenda su Rick Karsdorp, affermando che Lo Special One ha usato dei modi troppo duri e ingiustificabili verso un suo calciatore. Ecco le sue parole:

“Mourinho? È un argomento stucchevole. Fa la sua recita quotidiana a uso e consumo dei giornalisti. Quando è venuto a Roma ho detto che era l’oppio dei poveri, la storia sta dimostrando che è così. Sono stato ammirato quando ha allenato il Porto, per il resto mi lascia indifferente come allenatore. Abraham? Va bene pizzicare i giocatori, ma quando esponi al pubblico ludibrio un giocatore come Karsdorp gli togli la possibilità di vivere serenamente in quell’ambiente. È probabile che questo ragazzo debba rinunciare a vivere normalmente a Roma. È triste che debba scappare in Olanda, poteva essere gestita in maniera diversa“.