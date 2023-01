Serie A: Cremonese-Monza, le probabili formazioni

Sabato 14 gennaio alle ore 15:00 andrà in scena Cremonese-Monza, confronto valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A: la sfida dello stadio “Giovanni Zini” verrà diretta da Davide Massa di Imperia, coadiuvato da Mauro Galetto di Rovigo e da Mario Vigile di Cosenza, con Andrea Colombo di Como quale quarto ufficiale, Luca Banti di Livorno al VAR e Antonio Rapuano di Rimini all’AVAR.

La situazione della Cremonese

La Cremonese è mestamente solitaria in fondo alla classifica: i punti fin qui conquistati dai grigiorossi sono solamente sette, frutto di zero vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, con undici reti realizzate a fronte delle ventinove incassate. Unico sodalizio di Serie A ancora a secco di successi, la Cremonese è reduce dal K.O. (0-2) patito lunedì scorso nel posticipo esterno con l’Hellas Verona.

La situazione del Monza



Alla sua prima stagione in massima divisione, il Monza è attualmente a +9 sulla “zona retrocessione”, quota diciotto punti risultato di cinque vittorie, tre pareggi e nove sconfitte (cinque delle quali patite nelle prime cinque giornate), con diciannove goal fatti e venticinque incassati. La scorsa giornata ha visto i “bagai della Brianza” impattare per 2-2 in casa con l’Inter.

Le probabili formazioni di Cremonese-Monza



CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, Okereke; Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Ciurria, Colpani; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.