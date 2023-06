Il cestista dei Charlotte Hornets LaMelo Ball saluta Maldini a San Siro nel giorno d’addio di Zlatan Ibrahimovic. Il campione Nba indossando la maglia rossonera raggiunge a bordocampo il dirigente sportivo, poco prima dell’inizio del match a tra Milan e Verona. Sotto lo sguardo degli oltre 70mila tifosi i due conversano di calcio e basket. Successivamente il 21enne californiano prende posto in tribuna per l’attesissima e ultima di campionato del campione svedese.

I rossoneri completano il finale di stagione 2022-2023 battendo per 3-1 l’Hellas Verona. La doppietta di Rafael Leao fa esplodere San Siro, già in subbuglio per l’addio di Zlatan. Un successo, inoltre, firmato dal goal di Olivier Giroud nel finale della prima frazione di gioco.

LaMelo Ball saluta Maldini: un momento da immortalare

Parata di stelle al Meazza per una sfida tanto attesa. Nel giorno d’addio di Zlatan, il campione Nba non manca a San Siro per assistere al match tra Verona e Milan. Un momento da immortalare quello in cui lo statunitense LaMelo Ball raggiunge a bordocampo Paolo Maldini indossando la maglia rossonera, conversando di calcio e basket.

Leao e il Milan omaggiano lo statunitense

Una serata da ricordare, quella a San Siro, colma di stelle. Rafael Leao terminato il riscaldamento corre dallo statunitense per salutarlo con un abbraccio e chiedergli una canotta degli Hornets. Si potrebbe dire che la presenza di LaMelo Ball non sia passata inosservata. Anche l’account ufficiale del Milan decide di omaggiare il suo ospite con un post sui social: “Welcome to San Siro”.