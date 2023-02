Europa League, dove vedere Roma-Salisburgo: diretta tv e streaming live

Dopo la sfortunatissima sconfitta maturata in Austria per 1-0, i giallorossi di Jose Mourinho si rituffano in Europa cercando il pass per gli ottavi di finale, ecco dove vedere Roma-Salisburgo partita valida per il playoff dell’Europa League.

La Roma cerca di ribaltare il risultato dell’andata e per farlo avrà bisogno di una gara determinata e gagliarda in cui sarà fondamentale concedere poco all’avversario e trovare quel cinismo sotto porta che è mancato nella gara d’andata. Recuperati Pellegrini e Abraham ci sono ancora speranze per Paulo Dybala. L’argentino si era fermato proprio una settimana fa sul campo del Salisburgo e aveva fatto temere il peggio. Per fortuna il suo stop è stato prontamente assorbito e non è da escludere il fatto di poterlo vedere in campo nella ripresa qualora il punteggio lo ritenesse necessario. Il Salisburgo è lo stesso della gara d’andata e forte dell’1-0 maturato farà giocare la Roma per poi colpire con rapide ripartenze.

Roma-Salisburgo, le probabili formazioni del match dell’Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

All. Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Wober, Ulmer; Sucic, Seiwald, Kjaergraad; Adamu; Fernando, Okafor.

All. Jaissle.

Roma-Salisburgo, dove vedere il playoff di Europa League

Roma-Salisburgo si disputerà giovedi 23 febbraio 2023 alle ore 21. La gara sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it, servizio web del canale televisivo.

Per gli abbonati sarà possibile seguire la sfida anche su Sky Sport (canali 201 e 252) in diretta tv e in streaming scaricando l’app Sky GO su qualsiasi dispositivo mobile. La gara sarà trasmessa in diretta tv anche su DAZN e scaricando l’APP di DAZN su qualsiasi dispositivo mobile per tutti coloro che sono abbonati al servizio.

Per il quadro completo della manifestazione è possibile consultare il calendario completo dell’Europa League e tutti i record della seconda manifestazione continentale.