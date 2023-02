Al termine della vittoria della Roma contro il Salisburgo, José Mourinho ha commentato il passaggio del turno ai microfoni di Sky Sport.

Il trionfo dei giallorossi è stato netto, i gol di Andrea Belotti al 33′ e Paulo Dybala al 40′, hanno regalato ai tifosi della Roma una serata magica, come affermato dal Gallo in un video seguente al 2-0 postato sui social network.

Roma Salisburgo Mourinho: “Partita perfetta e senza rischi”

Mourinho ha espresso tutta la sua felicità per quanto costruito in questa partita: “È stata una Roma bella, che ha fatto un risultato importante e una partita completa sotto tutti i livelli. Siamo stati una volta di più di una squadra. C’è empatia, solidarietà in questo gruppo. Mi è piaciuto tutto. Il mio staff ha fatto un lavoro fantastico, noi allenatori sfruttiamo il lavoro di tante persone, che anche questa volta hanno preparato la squadra al meglio“.

Un ringraziamento è andato a Stephan El Shaarawy. I complimenti sono andati a tutta la squadra, ma soprattutto a Georginio Wijnaldum. Ha fatto capire come cambia la musica con quest’ultimo: “Devo parlare anche di El Shaarawy, che ho sacrificato e ho tenuto come piano B. Mi è dispiaciuto averlo fatto giocare così poco, ma lui lo ha accettato e sono molto contento anche di questo spirito. Wijnaldum quando è entrato ha dato qualcosa in più sul piano della qualità. È stata una grande vittoria contro una squadra reduce dalla Champions League e piena di qualità“.

L’allenatore portoghese ha commentato il momento positivo di tutto il calcio italiano in Europa: “Siamo andati avanti tutte e quattro in Europa e Conference, mentre Napoli, Inter e Milan sono in vantaggio in Champions. È un bel momento per il calcio italiano. Spinazzola? È tornato bene, lo aveva fatto già nell’ultima partita, ma è più facile quando tutta la squadra gioca bene. Dispiace solo per il risultato perché poteva essere più ampio, ma la partita è stata perfetta, senza rischi. Standing ovation per Belotti? Meritatissima, lui lavora sempre tantissimo per la squadra. Ci sono attaccanti che se non segnano non fanno nient’altro, lui non è così“.

Il buon momento della Roma di José Mourinho

La Roma sta pian piano ritrovando la propria strada e una sua identità. Attualmente è terza in classifica in campionato, con 44 punti al pari e sopra il Milan.

In Europa League finora è andato abbastanza tutto liscio, se non fosse per la sconfitta di misura in casa a Salisburgo lo scorso 16 febbraio durante la sfida di andata.

Qualificatasi al prossimo turno di Europa League, la squadra capitolina si prepara ora ad affrontare la Cremonese a Cremona il prossimo martedì 28 febbraio 2023 alle ore 18.30.