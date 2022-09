Belotti: “Emozione bellissima segnare sotto la Curva Sud. Con Dybala, Zaniolo e Pellegrini che qualità!”

Al termine della partita vinta per 3-0 dalla Roma contro l’Helsinki in Europa League, Andrea Belotti, autore della firma della vittoria si è concesso ai microfoni di DAZN e Sky.

Belotti a DAZN

Belotti ha raccontato la sua prima rete con la maglia della Roma: “Emozione bellissima segnare sotto la Curva dei nostri tifosi. La gente che urla il mio nome è stato qualcosa di magico. Sono contento per il gol e per la vittoria. Dobbiamo continuare a far meglio“.

Il calciatore della Roma ha spiegato la qualità dal centrocampo in su: “Quando giochi con Dybala, Zaniolo e Pellegrini è tutto più facile. A prescindere da chi il mister mette in campo, dobbiamo sempre fare il massimo“.

La sua bella prestazione, è anche merito della fiducia riposta nei suoi confronti: “Io sono a disposizione della squadra e del mister. Dobbiamo rispettare le scelte del mister. Ci sono grandi attaccanti come Abraham e Shomurodov e questo mi sprona a fare di più“.

Alla domanda su quanto fosse bello segnare sotto la Curva Sud da 1 a 10, il Gallo ha risposto: “100 (ride, ndr)”.

Belotti a Sky

A proposito del nuovo ruolo, Andrea Belotti ha commentato: “Mi sono messo subito a disposizione del mister e dei compagni, ho cercato di mettermi subito a lavoro per trovare l’affinità giusta con i miei compagni. Oggi un po’ si è vista ma è soltanto il punto di partenza, perché si può fare sempre meglio“.