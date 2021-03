Il calendario del Torino fino a fine campionato: dalla Juventus al Benevento

CALENDARIO TORO FINO AL TERMINE DELLA SERIE A: BIG MATCH E SCONTRI SALVEZZA PER I GRANATA – E’ un percorso in salita per il Torino, questo è sicuro. Undici partite al termine, visto che Lazio-Torino sarà recuperata, e una salvezza ancora da conquistare. Ma non sarà facile per i granata, che in questo ultimo spiraglio di campionato avranno diversi impegni molto ostici da affrontare. A partire dal primo match subito dopo la sosta, il derby della Mole contro la Juventus. Roma, Napoli e Milan ancora sulla strada, ma anche diversi scontri salvezza come quelli contro Benevento e Spezia: insomma, salvarsi non sarà per nulla semplice. Ma Davide Nicola punta a fare un altro miracolo, dopo aver salvato Crotone e Genoa. Con i gol di Belotti e Sanabria, le geometrie di Mandragora, le chiusure di Nkoulou e Bremer e le corse di Singo (infortunatosi oggi, ecco quanto starà fuori), potrebbe non essere impossibile.

Calendario Toro da dopo la sosta fino alla fine della Serie A, da Torino-Juventus a Torino-Benevento

Ecco il calendario dei granata dalla sfida contro la Juve subito dopo la pausa alla giornata conclusiva in casa contro il Benevento. Calendario piuttosto duro, servirà certamente grande carattere per non sprofondare: tantissimi i match delicati, con diverse sfide che con ogni probabilità saranno dei veri e propri scontri salvezza. Occhio al Cagliari, principale competitor dei granata: CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEI SARDI.

TORINO-Juventus 03.04.2021

Udinese-TORINO 10.04.2021

TORINO-Roma 18.04.2021

Bologna-TORINO 21.04.2021

TORINO-Napoli 26.04.2021

TORINO-Parma 03.05.2021

Hellas Verona-TORINO 09.05.2021

TORINO-Milan 12.05.2021

Spezia-TORINO 16.05.2021

TORINO-Benevento 23.05.2021

Ricordiamo che il Toro deve ancora disputare il match contro la Lazio, la cui data è ancora da decidere.