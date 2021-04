Mercato attaccanti Inter: Dzeko e Muriel i possibili innesti

La vittoria dello Scudetto dell’Inter è ormai alle porte, ma per la società nerazzurra è già tempo di pensare al mercato, in particolare a quello degli attaccanti. Con la coppia Lukaku e Lautaro confermatissima, servono due giocatori da Champions. Alexis Sanchez non ha pienamente convinto il tecnico pugliese e Andrea Pinamonti sembra destinato a un altro anno in prestito. Ecco che allora in casa Inter si pensa a due calciatori che possano far rifiatare la coppia Lu-La.

Due attaccanti per l’Inter: Muriel e Dzeko

Fuori le due riserve, l’Inter deve cercare due attaccanti sul mercato. Il primo nome sulla lista è Luis Muriel, che sotto la guida di Gasperini sta facendo vedere si essere un attaccante da grande squadra. Il prezzo del cartellino è alto, l’Atalanta non ha intenzione di privarsi del giocatore e quindi non fa sconti. Per arrivare al colombiano quindi serve prima che Marotta riesca a liberarsi del cileno, che vanta uno stipendio di 7 milioni all’anno. Discorso diverso è quello che riguarda Edin Dzeko. Il bosniaco è in uscita dalla Roma e, se rimarrà Fonseca alla guida dei giallorossi, potrebbe optare per una rescissione consensuale del contratto che lo lega alla società capitolina. L’attaccante è un vecchio pallino di Antonio Conte e apporterebbe alla rosa quell’esperienza da grandi partite che in questo momento manca. Prima di tutto però l’Inter dovrà far tornare i conti. Probabile quindi che quest’estate Marotta vada alla ricerca delle occasioni a basso prezzo.