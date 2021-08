Inter: e se l’attaccante fosse già in rosa?

Fra undici giorni l’Inter inizierà il suo campionato di Serie A 2021/22 affrontando il Genoa a Milano. Salutato Lukaku, che ha scelto i milioni del Chelsea, Simone Inzaghi sta affrontando un periodo molto travagliato. Il parco attaccanti, attualmente, è ridotto all’osso: Lautaro, Pinamonti (in uscita, si parla dell’Empoli), Sanchez e Satriano. Per quanto riguarda Lautaro la situazione è chiara: il Tottenham fa sul serio, lui risponde picche. Sanchez, invece, ha fatto registrate l’ennesimo infortunio e sarà assente almeno fino alla partita col Verona. Per il cileno c’erano stati interessamenti di squadre della MLS e l’Inter sta pensando alla cessione. Cessione che garantirebbe un introito minimo (si parla di 5 milioni circa) e libererebbe la società da un ingaggio da 7 milioni, che, date le condizioni fisiche del cileno, sono troppi. La sorpresa, però, potrebbe essere il talento uruguaiano: potrebbe partire titolare contro il Genoa.

Martin Satriano ha convinto Inzaghi nel precampionato e l’allenatore lo vorrebbe trattenere come quinto attaccante. Quinto dato che l’Inter sta prendendo Dzeko (tra oggi e domani svolgerà le visite a Milano) e sta pensando all’altro attaccante da prendere. Si sta complicando la pista Zapata con l’Atalanta. I bergamaschi chiedono 40 milioni, l’Inter ne offre 30 e punta a spendere il meno possibile. Per Vlahovic, invece, Commisso continua a fare muro.

Sembrano lontani invece Raspadori (per cui il Sassuolo chiede 30 milioni) e Keita. Keita appartiene alla scuderia di Pastorello e, dopo la situazione Lukaku, sembra difficile che i neroazzurri vorranno avere a che fare con l’agente. Situazione molto delicata anche coi tifosi che hanno scatenato il loro sdegno nei confronti sia della società, sia dello stesso Pastorello, indicato come fautore dell’operazione. Motivo per cui Martin Satriano potrebbe restare all’Inter.