Streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole Roma-Belenenses

Dopo i pareggi ottenuti contro Porto (1-1) e Siviglia (0-0), la nuova Roma di Mourinho si prepara ad affrontare il Belenenses SAD in un altro test amichevole di preparazione alla prossima stagione. Roma-Belenenses si prospetta un match interessante per Mourinho, che avrà la possibilità di provare alcune alternative tattiche e di testare la condizione fisica dei suoi calciatori. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole Roma-Belenenses.

Streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole Roma-Belenenses

Roma-Belenenses, match valido come test amichevole, si giocherà all’Estadio Bela Vista di Parchal a partire dalle ore 12.00 di Martedì 3 Agosto 2021. L’amichevole Roma-Belenenses sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky, più specificatamente al canale Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre). Tutti gli abbonati a SKY potranno seguire l’amichevole tra la Roma e il club portoghese in streaming gratis mediante l’applicazione SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv, pc e tablet. Il match verrà inoltre trasmesso in diretta streaming LIVE su Roma TV+. Per questa amichevole non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Belenenses:

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

BELENENSES (3-5-2): Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Boni; Diogo Calila, Taira, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra.