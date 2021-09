Serie A, dove vedere Fiorentina-Inter: diretta TV e streaming, DAZN o SKY?

Dove vedere Fiorentina – Inter big match di martedi 21 settembre.

Partitissima al Franchi di Firenze, chi vince va in testa alla classifica. Per i campioni d’Italia dell’Inter non sarebbe una novità, per la nuovissima Fiorentina di Vincenzo Italiano invece sarebbe una boccata d’aria fresca dopo anni di delusioni ardenti.

Entrambe le compagini arrivano da vittorie convincenti: i neroazzurri hanno asfaltato per 6-1 il Bologna al Meazza, i viola invece hanno espugnato Marassi con i gol dei redivivi Saponara (in foto) e Bonaventura.

Italiano recupera Gonzalez e conferma il tridente titolare. Le novità per i viola potrebbero essere l’inserimento di Duncan in mediana insieme a Torreira al posto dell’indisponibile Castrovilli, e Igor al centro della difesa con il rientrante Milenkovic.

Simone Inzaghi invece conferma Dumfries e rilancia dal primo minuto il turco Chalanoglu ed Edin Dzeko al posto del’infortunato Correa.

Sarà possibile seguire la gara dell’Artemio Franchi di Firenze in diretta TV e in streming su DAZN a partire dalle ore 20:45.

Dove vedere Fiorentina – Inter: Italiano ritrova Gonzalez, Dzeko-Martinez per i neroazzurri

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.