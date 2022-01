Brozovic fino al 2026: mancano solo i dettagli

Dopo mesi di trattative Marcelo Brozovic è al rinnovo: mancano da limare solo gli ultimi dettagli e poi la firma. Il croato si legherà all’Inter fino al 2026 e andrà a percepire una cifra fra i 6 e i 7 milioni di euro, bonus inclusi. La richiesta iniziale dell’entourage del calciatore era di 8 milioni di euro ma il buonsenso e il volere di entrambe le parti di continuare insieme ha fatto il resto. Brozovic adora Milano e la nuova squadra di Simone Inzaghi è stata costruita attorno a lui. E anche l’allenatore neroazzuro si era espresso qualche giorno fa, facendo filtrare ottimismo.

La presenza a Milano del presidente Zhang forse sarà fondamentale per chiudere anche la querelle legata al rinnovo di Epic-Brozo. Ora, con Brozovic al rinnovo, i neroazzurri si tufferanno sulle questioni legate a Skriniar e De Vrij, in scadenza nel 2023. Mentre il primo è sicuro di restare a Milano, per il secondo c’è qualche dubbio. Il suo agente, Mino Raiola, non lascia trasparire nulla. La sensazione è che in caso di offerta importante – non meno di 20/25 milioni di euro – il calciatore potrebbe anche dire addio a Milano. Arrivato all’Inter a parametro 0, sarebbe un’ottima plusvalenza per i neroazzurri che reinvestirebbero quella cifra su Bremer del Torino.