Serie A, pagelle Juventus-Torino 1-1: flop per Vlahovic

Serie A, pagelle Juventus Torino, andiamo a scoprire i dettagli della ventitreesima giornata di Seria A arbitrata da Davide Massa di Imperia. Il match si è concluso inaspettatamente 1-1 con i gol di Belotti e De Ligt. Scopriamo i voti di ogni singolo protagonista del match svolto all’Allianz Stadium.

Serie A, pagelle Juventus-Torino

Wojciech Scszczesny 6 – Intervento decisivo nel primo tempo quando toglie con il piede la palla del vantaggio a Belotti. Sempre sicuro nelle prese alte. Reattività tra i pali, sul gol di Belotti il miracolo non avviene.

Juan Cuadrado 6 – nel suo lavoro compie un ottimo gioco però Brekalo lo punta e lui lascia andare con troppa facilità.

Matthijs De Ligt 6,5 – Unico difensore centrale a disposizione di Allegri. Dominante nel gioco. Stacca sopra a Vlahovic e Vojvoda per schiacciare in rete il pallone del vantaggio.

Alex Sandro 5 – Allegri è costretto a schierarlo come centrale. Perde la marcatura di Belotti sul gol.

Luca Pellegrini 5,5 – Si confronta con l’ottimo lavoro di Singo, soffrendo in particolar modo l’impatto fisico. Costretto ad uscire all’intervallo per un problema causato da uno scontro con Pobega. (dal 46′ De Sciglio 6 – compiti prettamente difensivi. Non supera praticamente mai la metà campo.)

Denis Zakaria 5,5 – si nota poco in campo, nonostante parta con un buon assist su Rabiot. Qualche incursione nel secondo tempo, niente di trascendentale per l’ex Gladbach.

Manuel Locatelli 6,5 – Il migliore dei 3 di centrocampo. Risulta presente e dinamico nel gioco di squadra. Nel secondo tempo perde gioco fino alla decisione del cambio. (dal 75′ ARTHUR s.v.)

Adrien Rabiot 6 – entra facilmente nella difesa avversaria. Sfiora all’11 un gol in contropiede.

Paulo Dybala 6 – Si abbassa molto per ricevere palla e iniziare l’azione, cercando di dare aiuto in campo. Chiede il cambio dopo una conclusione provata in avvio di ripresa. (dal 54′ Mckennie 6 – entra con vivacità, sempre pronto all’inserimento in area per ricevere i cross dalle fasce)

Dusan Vlahovic 5 – Un match da dimenticare per l’attaccante serbo. Lavora e difende qualche pallone nel primo tempo, i compagni non lo supportano in maniera adeguata e non ha molti spazi di manovra contro Bremer. Insorgono diversi errori che non lo portano a discreta conclusione. Cambio con (Kean 5,5) assalto finale, non concluso positivamente come sperato dal ct Allegri.

Alvaro Morata 5,5 – Combattivo nell’ottenere un lavoro di coppia offensiva, troppo poco. Non riesce ad esprimere nessuna iniziativa individuale e dialoga raramente con Vlahovic.

All. Massimiliano Allegri 5,5 – La Signora parte bene, buon lavoro iniziale, smarrendo fiducia durante la sfida. Schiera il tridente Morata-Dybala-Vlahovic, ma il gioco proposto non supporta l’attacco. Dybala costretto ad arretrare troppo basso per ricevere palla, Vlahovic solo in campo.

Le pagelle di Torino

Vanja Milinkovic-Savic 5,5 – Le partite di ritorno in questo campionato non risultano buone per Vanja. Si fa bucare da De Ligt sul primo palo e da posizione molto defilata. Mai ermetico sulle conclusioni juventine.

Koffi Djdji 6 – In dubbio per la presenza causa i problemi fisici, ma recupera per il derby. La difesa granata concede pochissimo. Lui tiene con dedizione la marcatura su Morata. Riesce a rimanere in gioco per il totale dei minuti.

Bremer 7– Al posto giusto nel momento giusto. E’ difficile superarlo in velocità che fisicamente. Non concede mai il tiro a Vlahovic vincendo il duello con il serbo. Il difensore è costretto ad abbandonare il gioco per un infortunio nel finale (dal 89′ Buongiorno s.v.)

Ricardo Rodriguez 6 – Patisce le avanzate dei bianconeri, tra i difensori risulta avere le maggiori difficoltà. Match senza sbavature di rilievo.

Wilfried Singo 6,5 – La sua spinta sulla destra non manca mai, mentre a livello tecnico non eccelle facendosi sempre bloccare da De Ligt. Mette in affanno Pellegrini nel corso del primo tempo (dal 79′ Ansaldi s.v.)

Sasa Lukic 6,5 – Il grande lavoro proviene da lui, buona scelta di Ivan Jurić. Più che buono il lavoro in campo, è da lui che parte la maggior parte del gioco del Torino.

Rolando Mandragora 6,5 – Mette in gioco una buona partita trovando buoni tempi nell’inserimento centrale. Per più di una volta riesce a concludere in rete avversaria.

Mergim Vojvoda 6 – Buona continuità nella spinta esterna, pur senza portare palloni importanti verso Belotti. Il giocatore risulta essere in crescita costante.

Tommaso Pobega 5,5 – Costretto a giocare con una maschera protettiva a causa di una operazione al naso subita in settimana. Schierato sulla trequarti a supporto di Belotti conferma non essere il suo ruolo prediletto.

Josip Brekalo 7 – Ispirato, risulta essere uno dei giocatori del Torino con maggiori qualità. Se ne va sulla sinistra saltando Cuadrado per servire l’assist del gol a Belotti. Un gioco imprevedibile che mette in difficoltà la Signora, uomo chiave del Torino. (dal 75′ Pjaca s.v.)

Andrea Belotti 7 – Ultimo derby con la maglia del Toro? Gol da bomber di razza. Lotta per tutto il match con la solita generosità. Trova la rete nel secondo tempio con una bella girata battendo Szczesny (dal 79′ Sanabria s.v.).

All. Ivan Jurić 6,5 – Gran bel lavoro per il Torino, che gioca senza alcun timore. Risulta essere per un lungo tempo il padrone in campo. Approccio giusto per questo derby, il gol di De Ligt cambia la situazione. Nell’intervallo Jurić carica i suoi che lo ripagano con una prestazione piena di vigore finalizzando con il pareggio meritato di Belotti.