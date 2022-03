Probabili formazioni Roma Lazio Derby capitolino! Cresce l’attesa

Probabili formazioni Roma Lazio Derby. C’è tanta attesa per domenica 20 marzo 2022, dove andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma, la sfida tra i giallorossi e i biancocelesti. Il match è valido per la 30esima giornata di campionato, ma è anche la massima espressione di rivalità cittadina più sentita in Italia. Quando c’è il Derby, la città è paralizzata: c’è il Derby, non c’è spazio per nient’altro.

Ma come arrivano le due squadre a la stracittadina? Andiamolo a scoprire.

La fiacchezza della Roma di Mourinho

A giocare in casa è la Roma di Josè Mourinho, che ha avuto finora un percorso altalenante, in campionato più negativo che positivo. Infatti si trova al settimo posto con 48 punti al pari con l’Atalanta: frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Tuttavia, in Conference League, la Roma sta facendo un ottimo percorso, destinato per il momento, a non finire. Questa sera alle ore 21.00 e sempre all’Olimpico, ci sarà la partita di ritorno Roma-Vitesse Arnhem, dove la compagine romanista dovrà dimostrare di avere qualcosa in più: finora lo ha fatto, ma a fatica. E’ stato proprio l’allenatore portoghese, ad ammettere la stanchezza fisica e psicologica, nelle precedenti interviste. Lo sfinimento c’è, e le partite sono tante. La Roma è sempre stata una squadra poco stabile quanto a risultati, la continuità è arrivata sempre difficilmente. Una possibile vittoria dei patroni di casa, potrebbe rilanciarli in campionato fino ad arrivare alla conquista del quarto posto? Il morale non è di certo dei più alti, dopo il pari della scorsa settimana a Udine, raggiunto tra l’altro, su rigore del capitano Lorenzo Pellegrini al 94′. Tuttavia, quello che si è rivelato il miglior acquisto della stagione, Tammy Abraham, sta dando speranza al popolo romanista.

Il buon momento della Lazio, di cui Ciro Immobile è il capocannoniere in Serie A

Dall’altra parte del campo troviamo la Lazio di mister Maurizio Sarri. “Il Derby è un qualcosa che ti entra nella pelle. Per me gli si dà un’importanza esasperata, ma arrivarci tranquilli penso sia da folli. Noi daremo il massimo per i nostri tifosi senza dimenticare però, che dobbiamo fare bene tutto l’anno, non solo in questa partita”, queste le sue parole in vista dell’incontro. I biancocelesti hanno avuto un buon inizio di campionato, che ora sta procedendo ancora meglio. Al quinto posto con 49 punti, gli ospiti hanno ottenuto finora 14 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. L’attacco della Lazio funziona molto bene, con un totale di 58 gol fatti in Serie A, più di Milan e Napoli, rispettivamente prima e seconda in classifica, con 55 e 51 reti segnate. Precede l’Inter con 61 gol fatti. L’attacco della Lazio ha sempre girato molto bene, complici le 21 reti di Ciro Immobile, capocannoniere del campionato. Quest’anno però, la svolta è arrivata anche in difesa. Proprio in merito ha parlato Sarri: “Ora corriamo meglio e quando parlo di difesa io mi riferisco al collettivo, non solo allo schieramento arretrato”. Nel precedente turno di Serie A, la Lazio ha vinto 1-0 contro il Venezia, grazie al rigore trasformato al 58′ proprio dal capitano Ciro Immobile, che nel segno del destino, ha omaggiato lo storico leader e comandante biancazzurro Pino Wilson, deceduto qualche giorno fa.

Le probabili formazioni Roma Lazio Derby, ecco gli schieramenti

Probabili formazioni Roma Lazio Derby di domenica 20 marzo ore 18.00

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Josè Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marušić; Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Maurizio Sarri.