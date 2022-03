Torino-Inter, Adani attacca ancora: “Questo VAR non è credibile”

Torino-Inter è terminata da circa 48 ore e non si placa la polemica, anche Lele Adani ha detto la sua su Bobo TV. Il contatto Ranocchia-Belotti continua a far discutere e il sistema del VAR si trova al centro del ciclone. Non basteranno le sanzioni all’arbitro Guida e al varista Massa per far tacere il crescente malumore verso un sistema VAR che sta profondamente deludendo. E la lotta per lo Scudetto entra nel vivo…

Adani su Torino-Inter: “A che serve essere a favore del VAR?”

“Ma come si fa a essere credibili come movimento o a discutere di altro se ci sono episodi come quello di ieri sera. Quando ti chiama il campo a esporti non si può non rispondere. Io sono uno a favore del VAR, ma oggi cosa posso dire a favore del VAR? Serve sentire l’audio originale delle comunicazioni tra VAR e arbitro. L’arbitro non è stato chiamato a vedere l’azione, vuol dire che Massa ha detto a Guida che ha preso la decisione corretto”.

Queste le parole su Torino-Inter di Lele Adani durante una lunghissima puntata di Bobo TV. L’ex difensore da sempre schierato a favore dell’utilizzo del VAR inizia a dubitare che quella in atto sia la giusta strada di utilizzo.