Plusvalenze Juventus, ecco le date del processo sportivo

Ecco le date del processo sportivo per le Plusvalenze che riguardano le operazioni di mercato della Juventus e di altre 9 società. Solo pochi giorni fa era arrivato il deferimento e adesso sono stati resi noti anche i giorni in cui si cercherà di fare chiarezza su quanto avvenuto.

L’indagine ha coinvolto oltre ai bianconeri anche Napoli, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Delfino Pescara 1936. Tutte queste società saranno impegnate anche nel processo sportivo.

Caso Plusvalenze, ecco le date del processo nei confronti della Juventus e altre società

La prima udienza del processo sportivo sulle plusvalenze a carico di Juventus, Napoli e altri 9 club, si terrà il 12 Aprile e proseguirà il 14 e il 15, in videoconferenza. Tutto si risolverà in tempi brevi come voluto da Gravina, presidente FIGC, nel nuovo codice di giustizia in vigore dal 2019. Lo ha riportato l’ANSA in una notizia odierna.

I club sono accusati di “avere contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei giocatori per valori eccedenti quelli consentiti”. Tutto questo per incidere sul rilascio della licenza nazionale