Serie A, dove vedere Torino-Milan: streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Ecco dove vedere Torino-Milan in diretta TV e streaming. I rossoneri capolista cercano un pronto riscatto dopo il deludente 0-0 casalingo contro il Bologna, in questa 32° giornata di Serie A. Di fronte ai ragazzi di mister Pioli il Torino di Ivan Juric che con 38 punti in classifica ha praticamente ottenuto la salvezza.

Le vittorie di Napoli a Bergamo e soprattutto dell’Inter allo Stadium contro la Juventus hanno cambiato notevolmente le carte in tavola per la lotta scudetto. Un finale di stagione che si preannuncia incandescente e che costringe il Milan ad un pronto riscatto sul difficile campo dei granata.

Juric non regalerà nulla e chiede ai suoi i 50 punti come obiettivo stagionale.

Torino-Milan, ecco dove vedere il big match della 32° giornata

Torino-Milan si disputerà domenica 10 Aprile 2022 alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta Streaming su DAZN.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Torino-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook e poter comodamente seguire gli eventi in diretta.