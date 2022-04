Serie A, Napoli-Fiorentina le probabili formazioni: tanti i dubbi per Spalletti

Napoli-Fiorentina è il big match della 32° giornata di Serie A, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni per la sfida del Maradona.

Il Napoli ha 66 punti e insegue il Milan capolista a una sola lunghezza di distanza ma deve stare attento al trend che lo vede in difficoltà nella partite casalinghe. La Fiorentina dal canto suo con 50 punti in classifica continua ad inseguire il sogno Europa League. Le due squadre si sono già affrontate su questo campo quest’anno: in Coppa Italia hanno avuto la meglio i viola ai tempi supplementari e al termine di una partita spettacolare.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni e le perplessità di Spalletti



Italiano deve rinunciare a Torreira squalificato e Odriozola non al meglio, pronti Venuti e Amrabat. Davanti ballottaggio Piatek-Cabral.

Spalletti dovrebbe confermare il giovane Zanoli al posto di Di Lorenzo nella linea difensiva. I dubbi maggiori arrivano dalla situazione di Osimhen, infortunato nei giorni scorsi ma che dovrebbe farcela. A centrocampo ci potrebbe essere la sorpresa Elmas al posto di Zielinski apparso un pò fuori condizione.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano.