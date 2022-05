Arbitri 36.a giornata di Serie A: Doveri designato per Verona-Milan

Arbitri 36.a giornata di Serie A nonché 17.a giornata di ritorno: Prontera in Napoli-Torino, Di Bello per Salernitana-Cagliari. Scendiamo nel dettaglio e scopriamo i singoli, come Daniele Doveri pronto ad arbitrare Verona-Milan. Sarà proprio la ‘sezione romana’ a essere designata per uno dei match più importanti e decisivi per la corsa scudetto.

Arbitri 36.a giornata Serie A: Torino-Napoli, Sabato 07/05 h. 15.00

PRONTERA

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: BARONI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

SASSUOLO – UDINESE Sabato 07/05 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MASSARA

IV: CAMPLONE

VAR: DI MARTINO

AVAR: IRRATI

LAZIO – SAMPDORIA Sabato 07/05 h. 20.45

MASSA

BOTTEGONI – VONO

IV: PATERNA

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO

SPEZIA – ATALANTA h. 12.30

MARESCA

PAGLIARDINI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: VOLPI

VENEZIA – BOLOGNA h. 15.00

MARINELLI

PERETTI – PAGANESSI

IV: MIELE G.

VAR: MAGGIONI

AVAR: ZUFFERLI

SALERNITANA – CAGLIARI h. 18.00

DI BELLO

BINDONI – BACCINI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MELI

H. VERONA – MILAN h. 20.45

DOVERI

CARBONE – BRESMES

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – ROMA Lunedì 09/05 h. 20.45

GUIDA

VECCHI – ROCCA

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: SANTORO