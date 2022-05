Serie A, Torino-Napoli probabili formazioni: Spalletti stupisce tutti in attacco

La 36° giornata del campionato di Serie A propone un interessantissimo Torino-Napoli, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due tecnici Juric (in foto) e Spalletti.

I granata sono in un ottimo momento e puntano a chiudere bene la stagione come augurio per un nuovo anno ancor più soddisfacente. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per restare aggrappati matematicamente al sogno scudetto. Più probabile che battere il Torino serva in realtà a respingere l’assalto della Juventus al terzo posto.

Torino-Napoli, le probabili formazioni: mister Juric sceglie ancora Praet

Ci sarà ancora Praet a far coppia con Brekalo alle spalle del rientrante Belotti nel tridente offensivo granata. Una soluzione che ha permesso al Torino di espugnare il Castellani di Empoli nell’ultima giornata. Spalletti si affida alla trazione anteriore per dare continuità al 6-1 rifilato al Sassuolo nell’ultima di campionato al Maradona. Queste le probabili formazioni scelte dai due tecnici di Torino-Napoli:

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spaletti

Un match che promette spettacolo e tanti gol vista la filosofia offensiva sempre mostrata dalle due squadre impegnate e tanto cara ai fantallenatori che anche per questa giornata troveranno spunti interessanti da questa partita.