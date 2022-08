Dove vedere Milan Udinese Serie A: diretta TV e streaming, Sky o DAZN?

Ecco dove vedere l’anticipo della prima giornata di Campionato di Serie A Milan-Udinese in diretta TV e streaming. I rossoneri Campioni d’Italia e ancora allenati dal confermatissimo Stefano Pioli cercano un esordio positivo con l’Udinese che lo scorso anno impose il pari tra le polemiche. Il gol di Udogie probabilmente segnato con un tocco di mano è ancora un amaro ricordo per i tifosi rossoneri. Milan che appare rinforzato nell’organico e soprattutto nella convinzione con l’arrivo di calciatori funzionali al progetto come Origi e De Ketelaere che rappresentano alternative importanti alle rotazioni dei rossoneri e a quelli dei manager impegnati con i consigli del Fantacalcio.

Un campionato strano quello che sta per cominciare, con molte partite che si giocheranno già ad Agosto e che potrebbero risentire del mercato ancora aperto fino al 1° settembre. A Novembre ci sarà il Mondiale in Qatar e anche questo sarà un fattore che inciderà e non poco allo sviluppo della competizione.

Milan-Udinese, ecco dove vedere l’esordio stagionale dei Campioni d’Italia

Milan-Udinese si giocherà sabato 13 agosto alle ore 18:30 al Meazza di Milano. Tutte le gare del nostro campionato sono trasmesse da DAZN e per 3 di queste a giornata è prevista una co-esclusiva con Sky. Dopo l’accordo tra DAZN e TIM ci si aspetta che i canali DAZN possane essere trasmessi anche su Sky Q, in questo caso anche Milan-Udinese sarà trasmessa da questa App.

