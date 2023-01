Dove vedere Cremonese Juventus, in streaming e diretta TV. Prima uno sguardo al match.

Mercoledì 4 gennaio alle ore 18.30, andrà in scena allo Stadio ‘Giovanni Zini’, il match tra Cremonese e Juventus. La gara è valida per la ripresa, nonché la sedicesima giornata di campionato di Serie A.

La Vecchia Signora è attualmente sotto scacco della FIGC. Dopo qualche mese dalla totale assoluzione dalla parte della Corte d’Appello, la Procura ha deciso di riaprire il caso legato alle plusvalenze. I fari sono dunque accesi sulla società bianconera, che ora dovrà rialzarsi, a partire dai risultati in campo.

Dove vedere Cremonese Juventus in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Dove vedere Cremonese Juventus? Cremonese Juventus sarà trasmessà in diretta TV su DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobiliquali smartphone, anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta live anche sulle frequenze di Radio Uno Rai.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Cremonese Juventus su DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni, accompagnato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Da bordocampo, Federica Zille.

Le probabili formazioni di Cremonese Juventus

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri, Dessers, Okereke. All.: Massimiliano Alvini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostić, Kean, Milik. All.: Massimiliano Allegri.