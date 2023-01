La vittoria del Milan per 2-1 contro la Salernitana – e la vittoria dell’Inter sul Napoli – hanno permesso ai rossoneri di accorciare le distanze per il primo posto in classifica. Resta, però, una grande incognita per il Milan e tutti gli amanti del Fantacalcio: quanto resterà fuori per infortunio Mike Maignan? I fantallenatori italiani restano con il fiato sospeso e sperano in un rientro a breve del portiere francese.

Svincolo o no? L’infortunio di Maignan in ottica Fantacalcio

Le notizie delle ultime ore riguardo Mike Maignan non sono sicuramente di conforto per i fantallenatori italiani. Pioli aveva dichiarato che ‘i tempi saranno lunghi’ e nel frattempo i rossoneri avevano preso il giovane Vasquez e tentavano i primi contatti col PSG per lo spagnolo Rico. Il Milan, a oggi, ha in rosa ben 4 portieri: Maignan, Mirante, Tatarusanu e l’ultimo arrivato Vasquez. Per i fantallenatori la decisione si fa ardua in quanto non ci sono ancora tempistiche per il rientro del portierone francese. Una delle opzioni possibili è di svincolare il francese e tuffarsi su Ochoa, ultimo arrivato in casa Salernitana, che proprio contro il Milan ha ben figurato. L’altra idea, invece, è quella di avere ancora in rosa Maignan e fidarsi di Tatarusanu, a oggi secondo portiere del Milan.