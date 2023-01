L’Inter vince ma non convince: vittoria per 1-2 contro la Cremonese

In una partita iniziata col brivido, l’Inter batte per 1-2 la Cremonese di Ballardini. I padroni di casa partono meglio e si portano in vantaggio con un grandissimo gol di Okereke al minuto 11 che batte Onana, incolpevole. Solo un gol di Lautaro Martinez al minuto 21 porta il punteggio sull’uno a uno e il primo tempo si conclude in parità. Al rientro in campo Inzaghi non effettua cambi, nonostante Acerbi e Calhanoglu abbiano un cartellino giallo sulle spalle. Sarà poi un gol di Lautaro, per la doppietta, a chiudere la partita sul risultato di 1-2 al minuto 65.

Cremonese-Inter: i neroazzurri vittorioso ma poco convincenti

Buona la prima – nel girone di ritorno – per i neroazzurri. I tre punti erano un obbligo per la squadra di Inzaghi e, dopo una partita dominata con 65% possesso palla e 30 tiri in porta, il risultato finale recita 1-2. Per la partita contro la Cremonese di Ballardini, Inzaghi decide di schierare la solita Inter che parte col 352 e il ritorno titolare di Denzel Dumfries. In difesa scala Darmian a prendere il ruolo di Skriniar diffidato mentre a centrocampo Gagliardini prende il posto di Barella. A Romelu Lukaku riservato solo uno scampolo di partita, essendo entrato al 76′ al posto dell’eterno Edin Dzeko.