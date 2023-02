Bergomi sull’Inter: “Per vincere fa una fatica tremenda”

Le parole di Lautaro sull’Inter hanno fatto riflettere e anche Beppe Bergomi, bandiera neroazzurra, ha detto la sua in merito. I neroazzurri hanno sostanzialmente detto addio al sogno scudetto e la distanza col Napoli, in classifica e in campo, è abissale. La sconfitta col Bologna è la settima dei neroazzurri in questa stagione: con Conte erano state sette in ben due anni. Viene quindi da chiedersi il perché la compagine di Inzaghi stia faticando così tanto quest’anno e anche la posizione dell’allenatore sembra essere in dubbio.

Bergomi: “L’Inter fa una fatica estrema per vincere”

Negli studi di Sky, Bergomi ha analizzato la situazione dell’Inter: “L’Inter è forte, ma per vincere le partite deve mettere un sacco di energie e tanto gioco. Anche rischiando di prendere gol come con l’Udinese e col Porto. La differenza tra rendimento in casa e in trasferta? I tanti gol presi derivano dalla prima fase di questa stagione [..] Al Napoli basta poco, l’Inter deve fare una fatica tremenda per vincere e dopo tre giorni non riesce a mantenere la stessa intensità. Per me è una questione di caratteristiche dei calciatori: quando gioca a calcio fa vedere bellissime partite” e ha poi continuato “L’Inter ha un’età media di 30 anni e il turnover deve farlo per forza, e poi fa fatica a fare risultato. E Marcelo Brozovic va recuperato, deve entrare come è entrato col Porto e non quello visto oggi.”