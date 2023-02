Lautaro post Bologna-Inter: “Chiedo scusa ai tifosi”

Quando non segna Lautaro l’Inter non vince. E lo si è visto anche contro il Bologna, in una gara molto ruvida e giocata sui nervi. Gli uomini di Thiago Motta hanno ingabbiato i neroazzurri, facendoli giocare male e mettendo molto agonismo in campo. Per l’Inter settima sconfitta in campionato e la panchina di Inzaghi inizia a scricchiolare, con Tuchel sullo sfondo.

Lautaro chiede scusa ai tifosi dell’Inter

Ai microfoni di Dazn si presenta un Lautaro consapevole della prestazione brutta dell’Inter: “E’ mancato l’approccio e anche nel secondo tempo abbiamo fatto troppa fatica, abbiamo giocato malissimo, sono deluso della prestazione, ora dobbiamo recuperare energie e guardare avanti. Loro hanno fatto una grande partita, ci sono stati superiori ma dobbiamo guardare in faccia la realtà, dobbiamo compattarci, essere più squadra [..] Abbiamo avuto una bella settimana con le vittorie contro Udinese e Porto, stavamo bene, eravamo carichi ma non abbiamo affrontato la partita di oggi come dovevamo, è arrivata una sconfitta che non volevamo. Dobbiamo migliorare tanto perché il Napoli è a +18 [..] Se vogliamo raggiungere degli obiettivi non possiamo scendere in campo così. Oggi sono troppo deluso per la prestazione fatta. Dobbiamo cambiare subito perché così non andiamo da nessuna parte: chiedo scusa a tutti i tifosi.“