Ai microfoni di Sport Mediaset, l’intervista di un Ibra senza peli sula lingua lascia trasparire la sua voglia di tornare in campo. Lo svedese è fuori per l’infortunio da vari mesi e quest’anno non ha mai messo piede sul rettangolo da gioco. Ora nella partita fra Milan e Torino potrebbe tornare fra i convocati e, chissà, giocare anche qualche minuto.

Ibra, intervista senza peli sulla lingua: “Sono ancora Dio”

Zlatan è un personaggio che ha fatto sempre parlare per le sue uscite dai toni esagerati. Nell’intervista concessa a Sport Mediaset, Ibra ha parlato della sua condizione e di quella del Milan: “Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica. Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi 7/8 mesi. Ho perso tempo. Squadra in crisi? Non sono preoccupato, sono momenti normali all’interno di un campionato [..] dobbiamo parlare poco e mostrare il nostro valore in campo.” e poi continua affermando che le critiche non lo toccano “Critiche? È normale, perché se non ti criticano non sei al top. A me criticano da 25 anni perché sono il numero 1, sono abituato. È come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi con il fuoco ti bruci. Mi sento ancora Dio? Certo, non cambia niente.” e conclude parlando della sua condizione “Sto bene, sto molto bene! Sono rientrato in gruppo e mi sento libero, libero in campo e fuori. Significa che sto bene. In questo periodo ho fatto di tutto per aiutare mister, staff e club da fuori. Ho avuto pazienza perché dovevo tornare al top”.