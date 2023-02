La delusione dell’ex capitano della Juve Giorgio Chiellini: “Doloroso quanto sta accadendo, sono triste e ferito”

JUVE GIORGIO CHIELLINI – La Juventus non sta attraversando un buon momento fuori dal campo. L’ex capitano bianconero Giorgio Chiellini, ha commentato la situazione delicata dei bianconeri ai microfoni di ThChiellini e Athletic. Le luci dei riflettori sono ben accese sulla pena inflitta dalla giustizia sportiva.

Le ultime novità riguardo le plusvalenze dei calciatori e l’inchiesta Prisma, citano di sei nuove società indagate. Tra queste figurerebbe anche il Cagliari Calcio.

Juve Giorgio Chiellini, la delusione dell’ex capitano bianconero

Nonostante stia giocando a migliaia di chilometri di distanza, sta seguendo da vicino tutto quello che sta accadendo in questa stagione, ovvero le vicende che hanno minato la stagione della squadra allenata da Massimiliano allegri: “Difficile per me stare lontano“.

Il futuro del club bianconero potrebbe complicarsi sempre di più. Ecco cosa ha detto Giorgio Chiellini a riguardo: “In tribunale potrebbero essere buone o cattive notizie, non lo sappiamo. Per me è doloroso quello che sta succedendo alla Juventus, sono triste e ferito“.

Nel periodo sotto inchiesta, lui era il capitano della squadra. Questo senso di responsabilità non se lo toglie nemmeno oggi che difende i colori del Los Angeles FC in MLS. La sua sensazione di appartenenza, è ancora molto forte. Per questo motivo, ci tiene a fare un appello a tutti i sostenitori de La Vecchia Signora: “Per me è difficile stare lontano dalla squadra, ma i tifosi devono avere pazienza. La società sta lottando per tutti e speriamo che tutto finisca nel migliore dei modi“.