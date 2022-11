Marek Hamšík ritorno al Napoli per vincere lo scudetto? De Matteis: “Sarebbe meritatissimo”

MAREK HAMŠÍK NAPOLI – L’ex Team Manager della SSC Napoli, Paolo De Matteis, è intervenuto sul Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport.

De Matteis ha parlato dell’ex capitano della squadra partenopea, in vista di un possibile suo ritorno nella città del mare più grande d’Italia: “Marek Hamšík vorrebbe giocare ancora un paio d’anni e poi fare l’ambasciatore del Napoli. Dove farà la partita d’addio al calcio? Vuole farla allo Stadio “Diego Armando Maradona“, ovviamente. Marek ha ancora casa a Napoli e non la lascia, perché ci torna appena può. Come ci torna anche Dries Mertens, del resto. Entrambi sono nella storia del Napoli, chi per presenze e chi per il numero di gol. Questi due ragazzi hanno scritto pagine indelebili del club azzurro”.

Il possibile ritorno di Marek Hamšík a Napoli e gli astri nascenti della Slovacchia

Ecco la possibilità elencata dall’ex Team Manager del Napoli: “Sarebbe bello un contratto di quattro mesi a Marek Hamšík per fargli vincere lo scudetto a Napoli? Sarebbe bellissimo e meritatissimo. Tecnicamente, ci potrebbe anche stare“.

Infine ha concluso: “Il calcio slovacco è sempre stato una buona fucina di talenti: penso a Stanislav Lobotka, Milan Škriniar o Jakub Kiwior che, seppur polacco, è cresciuto in Slovacchia come giocatore ed è richiesto da tante squadre… Insomma, lì c’è un buon humus per far crescere giovani talenti. Hamšík a 17 anni era già un fuoriclasse, mentre oggi Lobotka è tra i più forti in Europa e, non a caso, ci sono molte sirene di mercato per lui”.