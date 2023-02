Leonardo Spinazzola, aria di rinnovo? Il giocatore è in forma più che mai

LEONARDO SPINAZZOLA RINNOVO – Nelle ultime settimane, Leonardo Spinazzola sembra essere tornato in gran forma. Dopo il lungo infortunio, la crescita del numero 37 della Roma ha richiesto un bel po’ di tempo, ma l’attesa vissuta sta dando ora i suoi frutti.

In particolare nelle ultime due gare, l’esterno ha sfoderato due grandi prestazioni, acclamate con grande rumore da tutti i tifosi, e con il Salisburgo, in Europa League ha fatto due assist fondamentali, per i gol di Andrea Belotti al 33′, e Paulo Dybala al 40′.

Leonardo Spinazzola rinnovo di contratto con la Roma è vicino?

Il contratto di Leonardo Spinazzola scade nel 2024, e al momento non ci sarebbe nessuna trattativa per il rinnovo con la Roma, che, purtroppo, deve fare i conti con i paletti imposti dalle UEFA.

Secondo quanto affermato da Gazzetta.it, però, se in un primo momento poteva rientrare nei profili “cedibili“, a oggi, rimanendo con questo livello di performance, diventerebbe invece rapidamente uno dei pilastri da cui ripartire.