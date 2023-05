Fiorentina-Roma, dove vederla in streaming e diretta TV e probabili formazioni. Andrea Belotti partirà titolare?

Fiorentina-Roma, dove vederla in streaming e diretta TV e le probabili formazioni. Prima uno sguardo al match.

Sabato 27 maggio alle ore 18.00, andrà in scena il match valevole per la 37esima giornata di campionato di Serie A. Allo stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze, si sfideranno rispettivamente l’11esima e la sesta in classifica.

L’incontro promette gol e spettacolo, dato che, in caso di un ulteriore penalizzazione nei confronti della Juventus, i viola potrebbero agguantare l’ottavo posto e strappare il pass per l’Europa. I giallorossi invece, tenteranno di centrare il quarto posto occupato dal Milan. Tuttavia, ora, la concentrazione di Mourinho e squadra, risiede quasi completamente sulla finale di Europa League, dove i capitolini incontreranno il Siviglia a Budapest il prossimo mercoledì. L’andata regalò la vittoria agli uomini di Mou, grazie alla doppietta di Paulo Dybala.

Fiorentina-Roma, dove vederla e probabili formazioni

Fiorentina Roma sarà possibile vederla in diretta TV su DAZN. La partita sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta live anche sulle frequenze di Radio Uno Rai.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Fiorentina-Roma su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, accompagnato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenković; Igor, Biraghi, Mandragora; Amrabat; Sottil, Barak, Saponara; Jović. All.: Vincenzo Italiano.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Wijnaldum, Volpato, Belotti. All.: José Mourinho.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Peretti-Lombardo

IV uomo: Manganiello

Var: Maresca-Piccinini