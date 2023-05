Dybala si ferma: problema alla caviglia per lui. E ora?

Roma Bayer Leverkusen prevista per giovedì 11 maggio 2023 alle ore 21.00 si avvicina, e Paulo Dybala è ancora fuori uso, alle prese con un infortunio alla caviglia sinsitra, quella colpita da Palomino durante Atalanta-Roma, terminata 3-1 in favore della Dea.

Il calciatore infatti, non ha preso parte all’allenamento di ieri martedì 9 maggio 2023, dopo aver avvertito il fastidio il giorno prima durante la seduta di allenamento ed essersi immediatamente fermato. Successivamente sono seguite le cure presso lo staff medico, in fisioterapia.

Roma-Bayer Leverkusen, che ne sarà dell’infortunato Paulo Dybala?

Dopo la rifinitura di oggi mercoledì 10 maggio 2023, avremo buone o cattive notizie definitive su Paulo Dybala. La seduta di allenamento è aperta ai media. Non è dato sapere, se José Mourinho deciderà di impiegarlo alla vigilia della partita di Europa League.

Intanto, i tifosi della Roma tremano, perché le qualità dell’argentino farebbero più che bene in una gara del genere. Lo ‘Stadio Olimpico di Roma‘ è sold out da settimane, e non vede ora, se ce ne fosse la possibilità, di avere in campo il numero 21 giallorosso.