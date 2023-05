Lapo Elkann: “Non sto rosicando, ma presto gli sfileremo il prossimo scudetto”

Lapo Elkann ha voluto commentare dal suo profilo Twitter @lapoelkann, la vittoria dello Scudetto del Napoli:

«C’è chi dice che rosico per scudetto vinto dal Napoli assolutamente no gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per prossimo scudetto e toglierglielo. La Juventus dimostrerà di essere più forte di loro .».

Lapo Elkann commenta lo Scudetto vinto dal Napoli

Ieri giovedì 5 maggio 2023, il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto della storia. Il pareggio di Victor Osimhen al 52′, in risposta al gol di Lovric al 13′, è bastato ai partenopei per mettere in cassaforte l’obiettivo, con sei giornate di anticipo, cosa mai successa nella storia del calcio italiano.

Lapo Elkann ha espresso questo suo pensiero “amaro” nei confronti della squadra di Luciano Spalletti, complimentandosi sì, ma rilanciando al prossimo campionato. Cosa fatta anche dalla società bianconera Juventus, che sul proprio profilo Twitter @JuventusFC ha scritto:

«Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci

Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto!»

Le frasi arrivate dal profilo ufficiale della Juventus hanno suscitato l’ironia del Web, principalmente i sorrisi dei tifosi juventini. Tra questi, c’è chi ha affermato di sentire odore di aumento di stipendio al Social Media Manager, per quanto scritto.

I commenti sui social, sono stati naturalmente contrastanti, tra chi ha fatto gli auguri alla compagine partenope, e chi si è schierato contro.

