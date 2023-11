Torino, la vittoria dei granata chiude l'undicesima giornata

La squadra di Juric passata in vantaggio con Sanabria si fa recuperare dal Sassuolo con Thorstvedt, prima del definitivo 2 a 1 di Vlasic. Con lo stesso punteggio, nel pomeriggio, il Frosinone ha superato l'Empoli con i gol firmati da Cuni e Ibrahimovic per i ciociari e Caputo per i toscani.

L'undicesima giornata di campionato si chiude con la squadra di Juric che non sbaglia e conquista i tre punti ai danni del Sassuolo. I piemontesi salgono a 15 punti e si portano a sole due lunghezze dal settimo posto che vuol dire Europa. Nel pomeriggio, il Frosinone di Di Francesco si rialza dopo il KO di Cagliari e nello scontro salvezza contro l'Empoli, vince e convince.

Torino, Europa più vicina. Inter padrona del campionato

Nella domenica calcistica la Juventus vince a Firenze e si afferma come la rivale numero uno dell'Inter. La formazione di Max Allegri è a sole due lunghezze dai nerazzurri primi in classifica che nell'anticipo del sabato hanno battuto in trasferta l'Atalanta. L'undicesima giornata di campionato ci mostra un Milan battuto per 1 a 0 dall'Udinese e sempre più in crisi. Il Napoli vince il derby campano e si porta a un solo punto dagli uomini di Pioli. Cade anche la Lazio a Bologna mentre si salva la Roma che negli ultimi minuti ribalta il Lecce e vince 2 a 1. In chiave salvezza il Verona cade malamente in casa contro il Monza e il Cagliari batte il Genoa e mette la testa fuori dalla zona retrocessione.

I risultati dell'undicesima di campionato:

Sabato 4

15.00 - Salernitana-Napoli 0-2

18.00 - Atalanta-Inter 1-2

20.45 - Milan-Udinese 0-1

Domenica 5

12.30 - Verona-Monza 1-3

15.00 - Cagliari-Genoa 2-1

18.00 - Roma-Lecce 2-1

20.45 - Fiorentina-Juventus 0-1

Lunedì 6

18.30 - Frosinone-Empoli 2-1

20.45 - Torino-Sassuolo 2-1