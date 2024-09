Torino-Lazio Luis Alberto decisivo sulla vittoria: assist in Serie A, nessuno come lui dal 2016

Luis Alberto torna decisivo nel match contro i granata di Ivan Jurić. I due lampi di genio del centrocampista spagnolo si concretizzano nel doppio assist, prima per il francese e poi per il vice-capitano biancoceleste. Il Mago raggiunge quota 59 assist in Serie A: nessuno come lui dal 2016.

Torino-Lazio, Luis Alberto decisivo sulla vittoria del match di Serie A contro i granata. E' proprio lo spagnolo a ispirare le due reti di Mattéo Guendouzi e Cataldi, con due eccellenti assist. Il Mago stravolge il match e permette agli uomini di mister Sarri di portare a casa i 3 punti, fondamentali per la lotta Europa e Champions.

Un vero e proprio rilancio per il popolo laziale che vola in una zona calda del campionato, un rilancio che appartiene anche al numero 10 della Lazio. Una prova esemplare per il centrocampista spagnolo che, raggiunge quota 59 assist in Serie A: nessuno come lui dal 2016.

Torino-Lazio, Luis Alberto: magia del Mago per Guendouzi e Cataldi

Luis Alberto torna decisivo, i due lampi di genio dello spagnolo si concretizzano nel doppio assist, prima per il centrocampista francese e poi per il vice-capitano biancoceleste. Nella rete dell'1 a 0, il Mago avanza in zona trequarti servendo un pallone a metà tra Immobile e Guendouzi, con il capitano della Lazio che lascia sfilare per il francese, il quale incrocia con il destro con un tiro rasoterra, bucando Milinkovic-Savic. Una azione perfetta, durante la quale sulla verticalizzazione del Mago è lucido Immobile che riceve il passaggio, a lasciar scorrere all'occorrente Guendouzi che ghiaccia Milinkovic. Lo spagnolo mette la prima firma, poi accomoda di tacco un pallone che Cataldi può far girare sul secondo palo della porta granata.