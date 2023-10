Colbrelli sarà uno dei ds della Bahrain Victorious

Il Cobra Sonny Colbrelli diventerà una presenza fissa in ammiraglia, diventando uno dei ds della Bahrain Victorious. Con i bahreiniti, il bresciano ha corso dal 2017, centrando i principali successi della sua carriera, prima di doversi ritirare nel 2022.

Nel futuro di Sonny Colbrelli ci sarà ancora il ciclismo. Il 33enne di Desenzano del Garda, dal 2024, sarà infatti il direttore sportivo della Bahrain Victorious. Dopo il ritiro forzato all'inizio del 2022, dunque, Colbrelli prenderà le redini della Bahrain, diventando ds dell'ultimo team con cui ha corso.

Nel 2017 l'approdo alla Bahrain

Proprio con la Bahrain, prima di diventarne ds, Colbrelli si è regalato i momenti più brillanti della sua carriera. Dopo la gioventù tra Zalf e Colnago (poi Bardiani), Colbrelli passa al team bahreinita nel 2017. Vi trova anche diversi connazionali, su tutti Nibali.

Sotto la guida di Paolo Slongo ottiene i primi importanti successi, diventando per tutti il Cobra, capace di mordere al momento giusto con lo spunto letale del velocista. I successi più importanti arrivano nel 2021: oltre ai diversi successi parziali e al Tour del Benelux, si aggiudica infatti i Campionati italiani e poi quelli europei. La vittoria più bella è però quella della Roubaix, davanti a Vermeersch e Van der Poel.

Durante il Tour de Catalogne di inizio 2022, purtroppo, è costretto a ritirarsi a causa di un arresto cardiorespiratorio. Il defibrillatore sottocutaneo che gli viene impiantato non gli permette di gareggiare ed è costretto ad appendere i pedali al chiodo.

Tra Colbrelli e la Bahrain un amore mai finito

Colbrelli, però, non abbandona il ciclismo e il ciclismo non abbandona lui: rimane legato alla Bahrain, salendo spesso in ammiraglia durante le corse e ricoprendo il ruolo di ambasciatore. Adesso, come confermato dal direttore generale del team bahreinita Erzen, il passo successivo: Colbrelli seguirà il corso da ds e, una volta ottenuta l'abilitazione, diventerà a tutti gli effetti uno dei ds della Bahrain. Continuando, con il team bahreinita, una storia d'amore mai conclusa.