E’ nata la Serie A 2021-2022

E’ ufficialmente formata la Serie A 2021-2022.

Con la vittoria dei playoff da parte del Venezia, che ha virtualmente preso il posto dell’ultima retrocessa dalla A di questa stagione, si è completato il quadro delle 20 squadre che saranno battaglia all’Inter campione d’Italia, e al suo nuovo allenatore Simone Inzaghi.

Sarà una Serie A un pò meno meridionale dopo le retrocessioni di Benevento e Crotone, con tanto Nord, parecchia Pianura Padana e tanti derby regionali.

Si partirà (salvo variazioni) il weekend del 20-22 agosto 2021 e si concluderà il 22 maggio 2022.

La composizione geografica della Serie A 2021-2022

La regione più rappresentate saranno ancora Lombardia e Liguria, rispettivamente con Atalanta, Inter e Milan nella prima, e Genoa, Sampdoria e il salvo Spezia dall’altra.

Al Nord anche la Juventus che ritrova dopo due anni Massimiliano Allegri, e il Torino che invece ha annunciato in panchina Juric, mentre torneremo ad assistere a un derby veneto: tra Venezia e Hellas Verona (l’ultimo tra le due squadre nella stagione 2001-2002).

La Toscana torna ad essere rappresentata da due squadre: la Fiorentina di Gennaro Gattuso e l’Empoli dell’ennesimo capolavoro e ritorno in A. Emilia Romagna con Bologna e Sassuolo.

E’ sfumato invece per un soffio il sogno campano di avere tre squadre in A: ai nastri di partenza della Serie A 2021-2022 ci sarà il Napoli, la Salernitana di Lotito ma non ce l’ha fatta il Benevento che sarà di nuovo in B.

Ovviamente Lazio e Roma per la capitale; la Sardegna è riuscita miracolosamente a tenere in A la sua unica rappresentante (il Cagliari), cosi come il Friuli Venezia Giulia (Udinese).

Serie A 2021-2022: queste le 20 ai nastri di partenza

Atalanta

Bologna

Cagliari

Empoli

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Venezia

Verona H.