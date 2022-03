Calciopoli Juve Inter: rivogliono lo scudetto del 2006

Calciopoli Juve Inter è una battaglia che sembra non avere fine. La Juventus ha inoltrato al Tar del Lazio un nuovo ricorso per farsi riconoscere lo Scudetto 2005/2006 che venne assegnato all’Inter in seguito ai fatti che sconvolsero il calcio italiano nella dolce e amara estate del 2006.

Calcio e Finanza ha infatti riportato la notizia di un nuovo ricorso dei bianconeri. Non si tratta assolutamente della prima volta che la dirigenza della Juventus e i propri avvocati ricorrono a questo strumento per riavere lo scudetto del 2006.

Il 18 luglio 2011 il Consiglio Federale della FIGC aveva infatti rigettato la richiesta di revocare il provvedimento con cui, il 26 luglio 2006, l’allora Commissario Straordinario Guido Rossi aveva assegnato all’Inter (3^ in classifica) lo Scudetto 2005/2006.

Calciopoli Juve Inter, uno Scudetto diviso a metà

L’Inter si è sempre dichiarata favorevole a questa assegnazione ritenendo la propria condotta corretta e quindi sentendosi penalizzata dal comportamento delle altre squadre. Questo scaturì una sentenza sportiva che vide molti club penalizzati e la Juventus addirittura retrocessa in Serie B.

Nel 2011 però ci fu un nuovo filone di Calciopoli nel quale risultò coinvolta anche l’Inter, ma nessuna sentenza arrivò per avvalorare questa tesi, visto che il termine del tempo utile portò alla prescrizione di ogni ipotesi di reato sportivo.