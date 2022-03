Mercato Fiorentina, Odriozola torna al Real. Sondaggio per il nuovo terzino

Mercato Fiorentina Odriozola sembra sempre più orientato a terminare la sua parentesi viola a fine stagione e tornare alla scadenza del prestito al Real Madrid. Carlo Ancelotti sembra aver individuato in lui il profilo giusto per la fascia destra. Vincenzo Italiano ha chiesto quindi garanzie alla società che si sta muovendo per portare a Firenze un super colpo.

Tutte le indiscrezioni sembrano portare all’interesse sempre crescente per Diogo Dalot, 23enne terzino destro del Manchester United con il contratto in scadenza nel 2023.

Mercato Fiorentina Odriozola ai saluti: è Dalot l’uomo giusto per la viola?

Diogo Dalot ha già incrociato il calcio italiano nella scorsa stagione quando è stato in prestito al Milan. Si tratta di un calciatore moderno, che può giocare sia a destra che a sinistra. Molto forte fisicamente e nel gioco aereo e dotato di ottima tecnica e di un gran tiro dalla distanza. Italiano sarebbe entusiasta di poterlo inserire nel suo scacchiere tattico, ritenendolo perfetto per aggressività e struttura.

Un’eventuale trattativa non sembra facile, lo United infatti vorrebbe trattenerlo rinnovando il suo contratto. Qualora questo non accadesse sarebbe messo in vendita a Giugno. La Fiorentina sarebbe sul ragazzo già da tempo, ma non è la sola squadra interessata.

In ogni caso a Firenze è cambiata la musica e si cercano calciatori di grande spessore a differenza delle ultime stagioni.