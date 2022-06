Juve, indiscrezione Pedullà: “Dopo Di María ci sono anche due esterni”

La Juve si sta muovendo molto bene con il calciomercato estivo. Gli arrivi di Paul Pogba e Ángel Di María sono soltanto un assaggino, secondo il giornalista Alfredo Pedullà. Massimiliano Allegri ha tentato un cambio di direzione, chiedendo più calciatori esperti e di qualità, e meno giovani che devono ancora crescere. Questo perché la società bianconera non può rimanere a secco di risultati, ma deve tornare presto a vincere. Dopo i due nomi importanti, voluti fortemente dal tecnico bianconero, ora si pensa al resto.

Il giornalista e opinionista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, sganciando alcune indiscrezioni: “Ángel Di María che ha ormai detto sì, è una bella notizia per la Juve. La Juve ha in mente di prendere due esterni, quindi non perde di vista Filip Kostić che – guarda caso – non ha accettato il rinnovo propostogli dall’Eintracht e che ha detto fin qui, no a qualsiasi altra proposta. Lui vuole la Juve a ogni costo e aspetta”.

Juve, l’altro nome bollente proviene dalla Roma

L’altro su cui la Juventus avrebbe messo occhio è Nicolò Zaniolo. Alfredo Pedullà ha sottolineato: “Tutto questo, paradossalmente ma non tanto, non chiude le porte a Nicolò Zaniolo, che per Allegri sarebbe la perfetta mezzala all’intento del 4-3-3”. Il calciatore ora in forza alla Roma, potrebbe essere utilizzato sia come mezz’ala sia come esterno d’attacco.