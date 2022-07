Ibrahimovic show su Instagram con Gigio Donnarumma: “Se mi ritiro il calcio muore”

Zlatan Ibrahimovic ha chiacchierato in una divertente diretta Instagram mostrando a tutti il suo momento di relax. L’attaccante rossonero, con il mare della Sardegna e una piscina di lusso sullo sfondo, ha voluto donare e ricevere calore dai propri fan. Manca ormai poco alla ripresa del campionato, ma per il suo ritorno, lo svedese dovrà aspettare ancora un po’. Il ginocchio sinistro operato gli scorsi mesi richiede ancora riposo.

IBRAHIMOVIC INSTAGRAM – Sul social delle foto e dei video, il Campione d’Italia ha risposto ad alcune domande dei suoi seguaci. Ibrahimovic ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Milan per un altro anno, ma c’è già chi pensa al suo futuro. La sua risposta non ha lasciato altre interpretazioni: “Quando mi ritiro? Mai. Se mi ritiro, il calcio muore“.

In seguito, Zlatan ha accolto nella sua live il suo ex compagno Gianluigi Donnarumma, chiamandolo in modo scherzoso “Nasone“. Quest’ultimo è da poco rientrato dal Giappone, dove il PSG ha sostenuto la tournée estiva. Ibra è intervenuto così: “Ci sono troppe persone che ci guardano, stai tranquillo Gigio, non ti agitare“. I due hanno riso e scherzato insieme, donando spensieratezza a chi li stava guardando.