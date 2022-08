Neymar può lasciare il PSG, lo accoglie la Juve? Ecco la situazione

NEYMAR JUVE – La Juventus sta cercando di portare a termine varie trattative interessanti prima della chiusura del calciomercato estivo, tra queste, spicca il nome di Neymar.

Calciomercato Juventus, retroguardia bianconera

La Vecchia Signora ha messo a segno già diversi colpi, ma non è finita qui. Dopo le possibili partenze di Luca Pellegrini e Alex Sandro, la Juve sta cercando un terzino sinistro. Il PSG ha proposto Kurzawa, francese 29enne di origini polacche e guadalupensi, idea che però non appassiona la dirigenza bianconera. Con l’arrivo di Bremer, gran colpo della Juventus, si è andato a coprire lo spazio lasciato da de Ligt, questo però non può bastare per rendere la retroguardia bianconera competitiva al massimo. Da non dimenticare capitan Chiellini, separatosi di recente dalla Juventus per approdare al Los Angeles FC. Il nome più caldo per rinforzare tale reparto è quello di Nikola Milenković, attualmente in forza alla Fiorentina. Da prendere in considerazione anche le piste Evan N’Dicka dell’Eitracht Francoforte e Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain.

Nomi caldi per il centrocampo della Juve

Per quanto riguarda il centrocampo, si pensa a Sergej Milinković-Savić, sotto l’occhio attento anche dello United, che ha proposto un’offerta di 50 milioni di euro più 10 di bonus alla Lazio. Miralem Pjanić è un altro nome, nonché ritorno di fiamma che potrebbe concretizzarsi. Il centrocampista bosniaco non ha trovato la sua dimensione da quando è al Barcellona.

Sempre sul fronte della mediana, la Juventus starebbe lavorando per ottenere il prestito con obbligo di riscatto di Leandro Paredes, intenzionato ad andare a Torino. Il PSG è d’accordo, ma non vuole ridurre la richiesta di 20 milioni di euro, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

Infine, il ritorno di Pogba, sarà sicuramente utile e ristabilire equilibrio in quello che negli ultimi anni è stato il reparto meno performante in casa bianconera. Per far sì che possa entrare Milinković, sarebbe necessario il sacrificio di Rabiot (si lavora anche alle difficili partenze di Ramsey e Arthur).

Neymar prossimo acquisto della Juve? Tutti i dettagli su come si sta muovendo la società

L’Equipe ha riportato la voglia del PSG di lasciare andar via Neymar. La società di Agnelli starebbe studiando la situazione, ma ad impedire il tutto per ora, rimane l’esigenza dei bianconeri di sistemare come anticipato, gli altri reparti.

Dopo essere stato scaricato dal Napoli, Dries Mertens è alla ricerca di una sistemazione. La Juventus ci pensa, ma il folletto belga preferirebbe trasferirsi in un club estero per non indispettire i tifosi partenopei. Per quanto riguarda Firmino invece, la Juve sta pensando di rilanciare l’offerta di un paio di milioni, dopo quella di 23 milioni rifiutata dai Reds.

È proprio il reparto d’attacco, quello dove gli juventini si aspettano i veri colpi. Tutto da invidiare a Di María, Vlahovic e Chiesa, ma servono alternative quantomeno di simile calibro. Tuttavia, prosegue l’ossessione di Massimiliano Allegri per Álvaro Morata. Le qualità dello spagnolo sono più che preziose, ma c’è da convincere l’Atlético Madrid. In alternativa, Cherubini sarebbe orientato su uno tra Andrea Belotti e Mirko Arnautović. Il Gallo però, sembra ormai diretto verso la Capitale.