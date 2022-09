Lista Champions League Juve, tutti gli uomini scelti da Max Allegri

LISTA CHAMPIONS LEAGUE JUVE – La Juventus ha presentato la lista UEFA dei calciatori utilizzabili per l’edizione 2022-’23 della Champions League. Assente Kaio Jorge, lasciato fuori per via di un grave infortunio (rottura del tendine rotuleo) nella primavera scorsa. Tra i presenti in lizza invece, figurano due preziosi nomi: Federico Chiesa e Paul Pogba. Entrambi infortunati, sono stati scelti da mister Allegri in quanto saranno disponibili per tale competizione. Inseriti nel Girone H, i bianconeri faranno il loro debutto mercoledì 6 settembre alle ore 21.00 in casa del Paris Saint-Germain. L’allenatore della Juve cercherà di dare il meglio di sé, dopo un inizio di campionato in Serie A tutto sommato buono, ma non all’altezza delle aspettative, visto anche l’arrivo dei nuovi. Sono numerosi i tifosi della Juventus che hanno gridato all’#AllegriOut negli ultimi giorni… Max ce la metterà tutta per farli ricredere!

Lista Champions League Juve, presenti due nomi illustri

LISTA A

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

8 McKennie

9 Vlahovic

10 Pogba

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Gatti

17 Kostic

18 Kean

22 Di maria

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

32 Paredes

33 Aké

36 Perin

LISTA B

20 Miretti

30 Soulé

40 Da Graca

41 Garofani

44 Fagioli